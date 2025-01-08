نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يتقدم الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول

ينزل الريدز ضيفًا ثقيلًا على توتنهام، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025 على معلب "توتنهام هوتسبر"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمي: كيليهر

خط الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، كوانسا، أرنولد

خط الوسط: جرافينبرج، ماك أليستر، جونز

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، صلاح

وتنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.