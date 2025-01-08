ضبط مديرة شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فقد رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط بعض الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم ، وقيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر - أكلاشيه خاص بالشركة – دفتر إيصالات إستلام نقدية - هاتف محمول خاص بالشركة وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" و"بفحصهما فنياً" تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).





- ضبط (مديرة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، وعثر بداخل الشركة على (عدد من صور ضوئية لجوازات سفر وإستمارات العمل – 2 صورة لإعلانات الشركة على مواقع التواصل الإجتماعى – دفتر إيصالات إستلام نقدية – 2 هاتف محمول خاص بالشركة وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" و"بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

- ضبط (مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"- كائنة بمحافظة القاهرة) ، وعثر بداخل الشركة على (جواز سفر لأحد المواطنين – عقود إتفاق للعمل بالخارج – عدد من طلبات التوظيف – إعلانات خاصة بالشركة على مواقع التواصل الإجتماعى – دفاتر إيصالات أمانة - عدد من الأكلاشيهات الخاصة بالشركة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.