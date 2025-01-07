نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الصقيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، محذرة من انخفاض درجات الحرارة، خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر.

وأشارت إلى أن الطقس سيظل معتدلًا نهارًا على معظم الأنحاء، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا وصباحًا

شديد البرودة على معظم المناطق.

على معظم المناطق. صقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يهدد المزروعات في تلك المناطق.

الظواهر الجوية اليوم

شبورة مائية كثيفة

تتشكل الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ما يؤثر على الرؤية الأفقية في: الطرق الزراعية. الطرق القريبة من المسطحات المائية. الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة.



الأمطار

لا توجد توقعات بسقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة البحرين اليوم

البحر المتوسط:

الحالة: خفيفة إلى معتدلة.

ارتفاع الموج: بين 1 و1.5 متر.

الرياح: شمالية شرقية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة.

ارتفاع الموج: بين 1.5 و2 متر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم