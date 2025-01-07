انت الأن تتابع خبر ودعي الكريمات وعمليات التجميل!!!…مقشر بمكونات طبيعية حضريه في المنزل لإزالة الجلد الميت والتصبغات من أول استعمال…جربية وادعي لي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة هي واحدة من أساسيات الجمال التي تسعى لها العديد من النساء، إذ تبقى البشرة المشرقة والخالية من العيوب هدفا يستحق الاهتمام ومن أبرز المشكلات التي تواجهها البشرة هي تراكم الجلد الميت، التصبغات، والبقع الداكنة التي تؤثر على حيويتها في هذا السياق، يعتبر استخدام مقشرات طبيعية محضرة في المنزل خيارا آمنا وفعالا لتحسين نضارة البشرة دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن وإذا كنت تبحثين عن وسيلة سهلة وبسيطة تمنح بشرتك الإشراقة التي تستحقها، فتعرفي معنا على كيفية تحضير واستخدام مقشر منزلي بمكونات طبيعية.

روتين طبيعي لتجديد البشرة

يتألف المقشر المنزلي من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المطابخ،

مما يجعله حلا عمليا وسريعا للعناية بالبشرة:

السكر البني أو الملح الخشن: يعمل كمقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، مما يحفز الدورة الدموية ويمنح البشرة توهجا طبيعيا.

العسل الطبيعي: بفضل خصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا، يساعد العسل على تحسين نعومة البشرة وحمايتها من الجفاف.

زيت الزيتون: يغذي البشرة بعمق ويمنحها ترطيبا يدوم طويلا.

عصير الليمون: يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل على تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.

طريقة تحضير واستخدام المقشر المنزلي

اتباع خطوات بسيطة يضمن لكِ تحضير مقشر منزلي فعّال:

في وعاء صغير، امزجي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل.

أضيفي عصير نصف ليمونة إلى الخليط وحركي جيدا حتى تمتزج المكونات.

طبّقي المزيج على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق، مع التركيز على المناطق الداكنة أو الخشنة.

اتركي المقشر على البشرة لمدة إضافية قبل غسله بالماء الفاتر.

كرري العملية مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

فوائد استخدام المقشر الطبيعي

استخدام هذا النوع من المقشرات يحقق العديد من الفوائد لبشرتك: