انت الأن تتابع خبر «ازاي عايشين ولسه مش عارفين» .. فوائد اللب السوري لا تعد ولا تحصى مش هتصدق ماذا يحدث لجسمك اذا تناولت 25 جرام .. كلمة معجزة قليلة عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللب السوري المعروف أيضا ببذور دوار الشمس، هو وجبة خفيفة شائعة ومحبوبة للتسلية، لكن ما قد يجهله الكثيرون هو أن له فوائد صحية كبيرة تجعله خيار مفيد للصحة بشكل عام، إليك أبرز فوائده الصحية وبعض استخداماته المفيدة.

فوائد اللب السوري

يحتوى اللب السوري على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين E وفيتامين B6 والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم.

يعتبر اللب السوري مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيار مثالي للنباتيين أو لأولئك الذين يودون تقليل استهلاكهم للبروتين الحيواني.

يحتوى اللب السوري على الدهون الصحية غير المشبعة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

فيتامين E الموجود في اللب السوري يعد مضاد أكسدة فعال يحمي خلايا الجلد من الأذى ويساعد في تقليل ظهور التجاعيد والحفاظ على بشرة صحية.

يعتبر المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور الموجودان في بذور دوار الشمس ضروريان للحفاظ على قوة وصحة العظام.

الألياف الموجودة في لب السورى تساهم في تحسين عملية الهضم وتقي من مشاكل الإمساك.

اللب السوري غني بمادة التربتوفان التي تساعد في رفع المزاج، كما أنه يمد الجسم بالطاقة بفضل احتوائه على المغنيسيوم فيتامينات B التي تعزز الوظائف العصبية.

استخدامات اللب السوري

يمكن اعتباره وجبة خفيفة صحية حيث يمكن تناوله كوجبة مغذية ومليئة بالطاقة بمفرده.

رش اللب السوري على السلطة لإضفاء قرمشة ونكهة فريدة.

استخدام اللب السوري في المخبوزات عن طريق طحنه وإضافته كدقيق صحي لبعض الوصفات.

يمكن تحضير زبدة بذور دوار الشمس بنفس طريقة صنع زبدة الفول السوداني، عن طريق طحن لب بذور دوار الشمس للحصول على زبدة لذيذة وصحية.

نصائح لتناول اللب السوري