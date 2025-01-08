محافظة الجيزة: تنظيم سوق اليوم الواحد فى حى الوراق لتوفير السلع بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 11:26 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة، بدء تجهيز سوق اليوم الواحد في حي الوراق، لتوفير احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

ويوفر سوق اليوم الواحد، أسبوعيًا، جميع السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم، والدواجن، والخضراوات، والفواكه، بالإضافة إلى المنظفات، بتخفيضات تصل لـ30%.

وافتتحت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن، سوق لليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة، لخدمة أهالى أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية لخدمة أهالى العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتعمل المحافظة، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.