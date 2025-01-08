"توقف زمن الصبغات الكيميائية".. احصلي على لون بني مثير في دقائق فقط ويختفي الشيب وإلى الأبد..إليك الطريقة وماهي!!

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رياض - احمد صلاح - الشيب المبكر وظهور الشعر الأبيض في سن مبكر أحد المشكلات التي يبحث العديد من الأشخاص عن حل لعلاجها، حيث يمكن أن تسبب الحرج لبعض الأشخاص، كما أن الوصفات الكيميائية يمكن أن تسبب ضرر وتلف الشعر، لذلك يفضل الكثيرين البحث عن وصفات طبيعية فعالة لصبغ الشعر، ولعل أشهر تلك الوصفات هي وصفة القهوة والكاكاو والتي يمكن التعرف عليه وكيفية استخدامها من خلال متابعة المقال التالي.

مكونات وصفة القهوة والكاكاو للشعر

يمكن تحضير وصفة طبيعية باستخدام القهوة والكاكاو لصبغ الشعر وذلك باستخدام بعض المكونات التي تتمثل في الآتي:

قهوة.

كاكاو.

نشا.

زيت زيتون.

خل تفاح.

تحضير وصفة القهوة والكاكاو للشعر

يمكن تحضير وصفة طبيعية باستخدام القهوة للتخلص من الشعر الأبيض وذلك باتباع الخطوات الآتية:

إحضار وعاء مناسب ويوضع به ملعقتين من القهوة وملعقتين من الكاكاو ويتم التقليب جيدا.

يضاف النشا وزيت الزيتون والقليل من خل التفاح.

تمزج المكونات جيدا حتى نحصل على خليط مناسب.

يوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

يغسل بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

فائدة وصفة القهوة للشعر

تحتوي القهوة على عناصر غذائية هامة للشعر تتمثل في الآتي: