ثقافة المنوفية تنظم 36 نشاط وفاعلية لتنمية المواهب الإبداعية وترسيخ الهوية المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 11:25 صباحاً - انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بقطاع الثقافة والفنون والتي تساهم بدورها في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كافة النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة ، تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر يناير في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

حيث أوضح مدير عام ثقافة المنوفية عن تنظيم 36 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن ، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة ، مشيراً إلى أنه من أبز الفعاليات منها محاضرات بعنوان عيد الميلاد المجيد ببيت ثقافة أشمون، حفل موسيقى عربية بفرقة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم ، المشروعات القومية وبناء الجمهورية الجديدة ببيت ثقافة تلا، الشباب عماد الوطن ببيت ثقافة بركة السبع، ندوة عن ( الزيادة السكانية وأثرها على التنمية المستدامة) ببيت ثقافة تلا، الإدمان وخطره على الشباب ببيت ثقافة الروضة ، الوحدة الوطنية ببيت ثقافة الباجور ، مكافحة الإرهاب والتطرف بمكتبة قورص ، وندوة عن ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ببيت ثقافة قويسنا ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي في سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين في شتى المجالات ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لدعم آليات توسع نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة لزيادة الوعي المجتمعي وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.