بيرسى تاو يصل الدوحة اليوم للتوقيع مع قطر القطرى بعد رحيله عن الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 11:26 صباحاً - يصل الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى إلى قطر اليوم من أجل إتمام إجراءات الانضمام إلى نادى قطر القطرى، بعد حسم الصفقة مع مسئولى القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.

وغاب بيرسى تاو عن قائمة الأهلى لمباراة سموحة فى الدورى أمس الثلاثاء بسبب إنهاء إجراءات انتقاله إلى قطر القطرى، على أن يتم الإعلان عن رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع جناح أجنبى جديد بدلا من بيرسى تاو، لتدعيم صفوفه بشكل قوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى يونيو المقبل.

على جانب آخر، استقر مسئولو النادى الأهلى على تقديم عرض جديد للنيجيري كليتشي ايهيناتشو مهاجم إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري باعتباره من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الأجنحة، وعدم وجود بديل للفلسطيني وسام أبو علي في مركز قيادة الهجوم، خاصة مع تراجع مستوى محمود كهربا.

وينوي مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم للمهاجم النيجيري من أجل إقناعه بقبول عرض الأهلي، حيث ترغب الإدارة الحمراء في كسر سقف الرواتب في صفوف الفريق الأحمر، من أجل ضم لاعب إشبيلية ليكون أفضل إضافة لصفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري، وإن كانت تواجه صعوبة في إقناع ايهيناتشو بسبب مبالغته في مطالبه المالية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم إشبيلية، بينما يطلب اللاعب الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا، أي قرابة 1.3 مليون دولار في الستة شهور المتبقية من الموسم الحالي، وهو ما تراه إدارة القلعة الحمراء مبالغا فيه وترغب في تخفيض مطالب اللاعب، والاستفادة من غربة ناديه في تسويقه لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في يناير الجاري.