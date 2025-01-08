شركة ”ميتا” تنوي توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في منصاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 11:25 صباحاً - أفادت صحيفة "فاينانشل تايمز" بنية شركة "ميتا" المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" التوسع في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة أنه من أجل الحفاظ على قاعدة مستخدمي منصاتها وجذب الأجيال الأصغر، تعتزم "ميتا" إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي لكل من "فيسبوك" و"إنستغرام".

ونقلت عن كونور هايس نائب رئيس "ميتا" لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي قوله: "إننا نتوقع أن تتواجد شخصيات الذكاء الاصطناعي على منصاتنا بنفس الطريقة التي تتواجد بها حاليا حسابات المستخدمين".

وأضاف أن هذه الشخصيات الآلية ستكون مثل الملفات التعريفية للمستخدمين، فتضم سير ذاتية وصورا شخصية وتكون قادرة حتى على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وستطور "ميتا" الشخصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام حزمة أدوات "أيه.آي ستديو"

في الوقت نفسه فإن برنامج "أيه.آي ستديو" يسمح للمستخدمين الذين لا يجيدون استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج الرسوم، إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي خاصة بناء على اهتماماتهم وكذلك إنشاء امتداد ذكاء اصطناعي لأنفسهم.

وفي حين يقتصر استخدام هذا البرنامج حاليا على الولايات المتحدة تعتزم "ميتا" توفيره على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الحالي

ورغم أن توفير أدوات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب مشكلات كثيرة ويثير قلق البعض، فإنه ينطوي على مزايا محتملة لا بأس بها.

على سبيل المثال، إذا نشر شخص ما أخبارا كاذبة على "فيسبوك"، فقد تساعد أداة الذكاء الاصطناعي في الإبلاغ عنها وتحذير الآخرين من أن المعلومات التي تمت مشاركتها كاذبة.

لكن العكس قد يكون صحيحا أيضا بحيث يتم استخدام هذه الأدوات في إنتاج محتوى مزيف وتوزيعه.