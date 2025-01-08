ما هي تقنية slugging للعناية بالبشرة ومنحها ترطيب عميق ومنع جفافها

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رياض - احمد صلاح - ما هي تقنية slugging؟ هل جربتي استخدام أنواع مختلفة من المرطبات على بشرتك مثل الأمصال والمقشرات والزيوت ولكنك مازلت تشعرين أن بشرتك جافة نسبيًًا أو باهتة أو غير متساوية الملمس، ربما قد تستفيدي من تقنية حديثة للعناية بالبشرة تسمى “slugging” ، والتي تتضمن وضع طبقات من المرهم السميك فوق

المكونات الرقيقة للمساعدة في حبس الترطيب داخل بشرتك.

هذه التقنية هي ممارسة للعناية بالبشرة حيث نقوم بوضع منتجات لتسد البشرة فوق مجموعة من المنتجات المفيدة للبشرة الأخرى، مثل الأمصال والمرطبات.

وتساعد هذه التقنية في إنشاء سطح واقي على البشرة ومنع فقدان الماء عبر البشرة ويمكن أن يساهم في حماية البشرة بشكل عام.

وتسمى تلك التقنية سلاجنج، لأن الطبة الأخيرة تكون هلامية وتجعل البشرة تشبه الحلزون.

ما هي المادة المستخدمة لعمل سلاجنج slugging للبشرة

عادة ما تستخدم مادة الفازلين لعملا السلاجنج لأنه مادة انسداد شديد التحمل ينتج عنه ترطيب كثيف ومعتدل للبشرة.

طريقة عمل slugging لبشرتك

يجب أن تقوم بعمل هذا الاجراء قبل الذهاب للفراش، كخطوة أخيرة في روتين العناية بالبشرة اليومي:

أولاً تأكد من أن بشرتك نظيفة دون تجريد الجلد، وتأكد من إزالة أي مستحضرات تجميل أو واقي للشمس على بشرتك.

ثانيًا فإن التقنية لن تنجح دون أن ترطب بشرتك جيدًا، لأن الفازلين يحبس الرطوبة فقط ولا يرطب في حد ذاته.

ويمكنك أن ترطب بشرتك بأي طريقة تناسب بشرتك بشكل أفضل، لكن يفضل استخدام الأمصال والمرطبات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك ، والجلسرين ، والصبار فهذه المنتجات يمكن أن ترطب بشرتك ترطيب عميق.

بعد ذلك احضري الفازلين ودلكي كمية مناسبة على يديكي، ثم قومي بلف راحة يدك ببطء على وجهك والضغط عليه، وتأكي من ترك الفازلين على وجهك حوالي ربع ساعة قبل الذهاب للنوم.

فوائد تقنية SLUGGING للبشرة

هذه التقنية الكورية الأصل لها عدة فوائد منها: