نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب الصين: مصرع 53 شخصًا وإصابة 62 آخرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر منطقة شيتسانج الذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، تحديدًا في محافظة دينجري بمدينة شيجاتسه، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

الوفيات والإصابات : أسفر الزلزال عن مصرع 53 شخصًا على الأقل، وإصابة 62 آخرين بجروح متفاوتة.

: أسفر الزلزال عن على الأقل، وإصابة بجروح متفاوتة. التوقيت والموقع: وقع الزلزال في تمام الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الهزات الارتدادية وانتشار الأضرار

تبعت الزلزال هزات ارتدادية متعددة ، امتدت عبر غرب الصين ووصلت إلى نيبال .

، امتدت عبر غرب الصين ووصلت إلى . وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس"، كان مركز الزلزال على بعد نحو 75 كيلومترًا شمال شرق جبل إيفرست ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي بسبب اصطدام صفيحتي الهند وأوراسيا.

، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي بسبب اصطدام صفيحتي الهند وأوراسيا. في نيبال، شعر السكان في العاصمة كاتماندو بالزلزال الذي دفعهم للخروج إلى الشوارع في حالة من الهلع.

الاستجابة الرسمية والإجراءات الطارئة

توجيهات الرئيس الصيني شي جين بينج

دعا الرئيس الصيني إلى: بذل جهود شاملة لإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر. منع الكوارث الثانوية وإعادة توطين السكان المتضررين. تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة النشاط الزلزالي. إصلاح البنية التحتية المتضررة وتوفير الإمدادات الطارئة للسكان لضمان قضاء شتاء آمن.



فرق الإنقاذ

تم نشر 1500 من رجال الإطفاء والإنقاذ للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

آثار الزلزال على المنطقة

أظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية دمارًا واسعًا، شمل:

انهيار أسقف المباني.

تحطم واجهات المتاجر.

تراكم الحطام في الشوارع، إضافة إلى تضرر المركبات والدراجات النارية.

سكان المناطق المتضررة أُجبروا على إخلاء منازلهم خوفًا من المزيد من الهزات.

النشاط الزلزالي في المنطقة

تقع منطقة شيتسانج ضمن نطاق نشاط زلزالي شديد بسبب اصطدام صفيحتي الهند وأوراسيا، مما يؤدي إلى: