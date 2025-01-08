"هتبقي من الأثرياء"..هتزرعي الهيل في البيت وبكل سهوله وبخطوات بسيطة مش هتاخد منك مجهود

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رياض - احمد صلاح - تحويل أسطح المنازل إلى حدائق صغيرة لزراعة الأعشاب يعد من الأفكار المبدعة التي تساعد في استغلال المساحات المهملة وتحويلها إلى مناطق خضراء تنعش البيئة وتوفر للأفراد أعشابًا طازجة للاستخدام اليومي، يمكن زراعة نباتات مثل النعناع والريحان والحبهان بسهولة باستخدام أوانٍ صغيرة، مما يجعل هذه الفكرة مناسبة للأشخاص الذين يعيشون في أماكن ضيقة، علاوة على ذلك، تساهم هذه الحدائق في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث.

طريقة زراعة الحبهان في المنزل

يُعد الحبهان من الأعشاب العطرية السهلة في الزراعة سواء على الأسطح أو في الشرفات، لزراعته، يُفضل استخدام تربة غنية وزراعة بذور الحبهان في أوعية تتلقى ضوء الشمس بشكل غير مباشر، يجب سقي النبات بانتظام مع تجنب تشبع التربة بالماء، يفضل استخدام أوعية كبيرة لضمان نمو الجذور بحرية، يمكن استخدام أوراق الحبهان وبذوره في الطهي لإضفاء نكهة لذيذة.

الفوائد الصحية للحبهان

يُعرف الحبهان بفوائده الصحية المتعددة، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تعزز المناعة وتقاوم الالتهابات، كما يُحسن صحة الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة، إضافة إلى أنه يعزز صحة الفم والأسنان ويستخدم أحيانًا كغسول طبيعي بفضل خصائصه المطهرة.

أهمية زراعة الأعشاب على الأسطح