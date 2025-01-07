انت الأن تتابع خبر أوعي تستهون بيها .. إحذر زهور هذه العلامات في عينيك تكشف عن ارتفاع السكر بالدم .. احذر منها قبل فوات الأوان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفاع السكر في الدم، أو ما يُعرف بداء السكري، يمكن أن يُؤثر على العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك العينين، في الواقع، تُعتبر مشاكل العين من المضاعفات الشائعة لمرض السكري، إنه في بعض الحالات قد تكون التغيرات في العين هي أول علامة على وجود ارتفاع في مستوى السكر في الدم.

بعض العلامات داخل العين قد تكشف عن ارتفاع السكر

تشوش الرؤية أو عدم وضوحها

يُعتبر تشوش الرؤية من الأعراض الشائعة لارتفاع السكر. قد تبدو الأشياء ضبابية أو غير واضحة ، قد يتغير مستوى وضوح الرؤية من وقت لآخر، حيث تكون الرؤية واضحة في بعض الأوقات وغير واضحة في أوقات أخرى ، يحدث هذا بسبب تأثير ارتفاع السكر على عدسة العين، حيث يُسبب تورمها، مما يُؤثر على قدرة العين على التركيز بشكل صحيح.

ظهور “عوامات” أو بقع داكنة

قد يرى الشخص المصاب بارتفاع السكر بقعًا صغيرة أو خيوطًا داكنة تطفو في مجال رؤيته. تُعرف هذه البقع بـ “عوامات العين”، تحدث هذه العوامات نتيجة لتلف الأوعية الدموية في شبكية العين وتسرب الدم أو السوائل منها.

رؤية ومضات من الضوء

يرى بعض الأشخاص ومضات من الضوء تظهر وتختفي في مجال رؤيتهم ، قد تكون هذه الومضات ناتجة عن انكماش الجسم الزجاجي (المادة الهلامية التي تملأ العين) أو عن مشاكل في شبكية العين.

صعوبة رؤية الألوان

يُؤثر ارتفاع السكر على قدرة العين على تمييز الألوان بشكل صحيح، حيث قد تبدو الألوان باهتة أو متغيرة ، تغيرات في الأوعية الدموية في شبكية العين (اعتلال الشبكية السكري) ، يُعتبر اعتلال الشبكية السكري من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري، حيث يُؤدي ارتفاع السكر المزمن إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، في المراحل المبكرة، قد لا يُسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض، ولكن مع تقدمه، قد يُؤدي إلى فقدان البصر ، يمكن لطبيب العيون اكتشاف علامات اعتلال الشبكية السكري من خلال فحص قاع العين.

ظهور زوائد جلدية أو بقع صفراء حول العين