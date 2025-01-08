العالم اليوم - فقد 13 جنديا كوبيا بعد انفجارات هزت مستودعا للذخيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 11:18 صباحاً - قالت القوات المسلحة في كوبا، أمس الثلاثاء، إن 13 عسكريا فقدوا بعد انفجارات في مستودع للأسلحة والذخيرة في إقليم أولجين بشرق البلاد.

وهزت الانفجارات بلدة ميلونيس، الريفية الصغيرة الواقعة على بعد 724 كيلومترا جنوب شرقي هافانا صباح أمس.

وكان المسؤولون قالوا في وقت سابق إن الانفجارات نجمت عن حريق في موقع بناء، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت السلطات إن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وذكر الجيش الكوبي أن من بين المفقودين 4 ضباط و9 جنود.

وأعلن مسؤولون في وقت سابق إجلاء 361 شخصا إلى موقع آمن عقب الانفجارات.