انت الأن تتابع خبر شعرك هيبقى زي الهنود وأحلى!!... عشبة موجودة في كل بيت هتحل كل مشاكل شعرك من اول استخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الحُريقة واحدة من الاعشاب التي قد اثبتت فعاليتها الكبيرة في علاج مختلف مشاكل الشعر والبشرة، حيث انها تعتبر من النباتات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في حالة الرغبة في التحسين من المظهر العام للشعر، حيث انها تسهم في الزيادة من ترطيب الشعر، كما انها تسهم في علاج الشعر من التقصيف والهيشان ومختلف المشاكل الأخرى، ويرجع ذلك إلى ما تحتوي عليه من معادن وفيتامينات هامة للشعر بشكل كبير

مكونات وصفة الحُريقة للشعر

100 جرام من أوراق الحُريقة.

1 لتر من الماء المغلي.

ملعقتين من خل التفاح.

طريقة عمل وصفة الحُريقة للشعر