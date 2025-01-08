انت الأن تتابع خبر شعرك هيبقى زي الهنود وأحلى!!... عشبة موجودة في كل بيت هتحل كل مشاكل شعرك من اول استخدام! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الحُريقة واحدة من الاعشاب التي قد اثبتت فعاليتها الكبيرة في علاج مختلف مشاكل الشعر والبشرة، حيث انها تعتبر من النباتات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في حالة الرغبة في التحسين من المظهر العام للشعر، حيث انها تسهم في الزيادة من ترطيب الشعر، كما انها تسهم في علاج الشعر من التقصيف والهيشان ومختلف المشاكل الأخرى، ويرجع ذلك إلى ما تحتوي عليه من معادن وفيتامينات هامة للشعر بشكل كبير
مكونات وصفة الحُريقة للشعر
- 100 جرام من أوراق الحُريقة.
- 1 لتر من الماء المغلي.
- ملعقتين من خل التفاح.
طريقة عمل وصفة الحُريقة للشعر
- في اول خطوة قومي بإحضار اوراق الحُريقة ووضعها في الماء على هار هادئة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد مرور الوقت قومي برفع الخليط من على النار وتركة جانبًا لمدة ساعتين عل الاقل، وبعد مرور الوقت قومي بوضع الخليط في الخلاط مع اضافة خل التفاح، وبعد خلط الخليط جيدًا ابدئي في تصفيته بإستخدام مصفاة ذات شبك ضيق.
- بعد تصفية الخليط قومي بوضعه في اي زجاجة تحتوي على الرأس البخاخة، ثم قومي بإستخدام هذا الخليط مرتين يوميًا على فروة الرأس اثناء تمشيط الشعر، وخلال اسبوعين سوف تلاحظي نتيجة مميزة في زيادة طول الشعر وزيادة الكثافة وعلاج مختلف المشاكل التي تعاني منها في الشعر.