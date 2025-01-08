نقطة شامبو طبيعي لفرد الشعر يجعلك تحصلين على شعر مفرود تماماً مثل الأميرات

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رياض - احمد صلاح - كيفية عمل شامبو طبيعي لفرد الشعر من المعروف أن جميع المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر سواء الشامبو والبلسم من أكثر المنتجات التي تحتوي على مواد ضارة على الشعر مثل الكحول والكبريتات والتي تساهم بشكل كبير في جفاف الشعر وتلفه مع مرور فتره طويلة.

نقطة شامبو طبيعي لفرد الشعر

يبحث الكثير من السيدات من مختلف الفئات العمرية عن افضل الشامبوهات الطبيعية التي يمكن استخدامها لفرد الشعر دون استخدام الشامبوهات التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تضر الشعر بشكل كبير، لكن يجد هؤلاء السيدات صعوبة كبيرة في الحصول على مثل هذه الشامبوهات بسبب أسعارها الغالية، لذلك يتجه معظم النساء إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي يمكن صنعها داخل المنزل من أجل فرد الشعر ومن أهم هذه الوصفات.

شامبو جوز الهند

ويعتبر وصفة شامبو جوز الهند من أكثر الوصفات سهولة التي لا تستغرق صنعها الكثير من الدقائق ماعليكم سوى توفير هذه المكونات.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من زيت جوجوبا.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من معطر جوز الهند.

صابون فشتالي.

طريقة التحضير

يتم وضع المياه في الميكروويف لمدة دقيقة

ثم نقوم بوضع الصابون وخلطه دون تكوين رغوة.

ثم نقوم بإضافة باقي المواد وخلطها جيداً ونقوم بالاحتفاظ بها داخل زجاجة.

شامبو العسل مع جوز الهند

يعد من أفضل أنواع الشامبوهات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الإطلاق باستخدام هذه المكونات.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من جل الألوفيرا.

نصف كوب من الماء المقطر.

ملعقتين من العسل.

ملعقتين من زيت الألوفيرا.

ملعقة من زيت إكليل.

صابون فشتالي.

زيت الافوكادو.

طريقة التحضير