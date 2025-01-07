نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،خوض مباراة قوية أمام سموحة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري غلى استاد القاهرة الدولي.



وتقام مباراة الأهلى وسموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



معلق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري



وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس عن معلق مباراة الأهلي وسموحة، حبث سيتولى المعلق محمد الشاذلي وكذلك المعلق الرياضي المميز هشام معمر، على المباراة المقرر لها في الرابعة عصر اليوم.



واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث من المتوقع أن يجري عدد من التغييرات، في ظل تراجع المستوى والخسارة في المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.



يأتي على رأس التغييرات التي يدرس كولر إجرائها، عودة أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، بدلا من خالد عبدالفتاح، بجانب عودة مروان عطية إلى وسط الملعب، وظهور محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة بالدوري



ومن المتوقع أن يبدأ كولر، تشكيل الأهلي ضد سموحة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبو علي.

