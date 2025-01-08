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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي كريم رمزي عن بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن مصير النجم التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، مع المارد الأحمر.

كريم رمزي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مصير علي معلول

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" بمناسبة فوز فريق الأهلي على سموحة اليوم، سأبلغ الجماهير بخبر سار بشأن مصير علي معلول"

وأضاف:" علمنا منذ لحظات أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي سيحتاج إلى عملية في الوجه بسبب إصابته في مباراة سموحة اليوم ببطولة الدوري المصري وقد يغيب لمدة تصل إلى شهرين ".

ثم أتم كريم رمزي:" إصابة يحيى عطية الله ستسرع بأمر قيد علي معلول في قائمة النادي الأهلي، حيث قرر النادي قيد اللاعب خلال الشهر الجاري لتعويض غياب النجم المغربي"

