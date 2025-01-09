نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الأهلي يقرر قيد علي معلول بشكل رسمي في يناير رغم رفض كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطور جديد يتعلق بمستقبل اللاعب التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، الذي كان مرجحًا رحيله عن الفريق بناءً على قرار المدرب السويسري مارسيل كولر.

الأهلي يقرر قيد علي معلول

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الرياضي" أن الأهلي قرر قيد معلول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن رفض كولر في وقت سابق ضمه إلى القائمة.

وأكد المصدر أن هذا القرار جاء بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله في مباراة سموحة، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، مما دفع إدارة النادي إلى تسجيل معلول لتعويض غياب عطية الله الذي سيستمر نحو شهر ونصف.

وأشار المصدر في ختام حديثه إلى أن علي معلول يُعد من أفضل اللاعبين الأجانب الذين دخلوا الدوري المصري، إذ لم يتمكن أي لاعب آخر من تحقيق نفس الاستمرارية والتأثير الذي أظهره النجم التونسي.