نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصاب، من المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره سموحة، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كريم رمزي يكشف عن موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" عمر كمال عبدالواحد سيكون خارج قائمة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية ".

وأضاف:" أشرف داري من الصعب أن يلتحق بمباراة الأهلي وستاد أبيدجان، بسبب إصابته كذلك في العضلة. الخلفية أثناء مشاركته في مباراة سموحة بالدوري المصري ".

وعن يحيى عطية الله؛ أتم كريم رمزي:" يحيى عطية الله من المتوقع أن يغيب لمدة طويلة عن الملاعب؛ بسبب إصابته بكسر في الوجه، وسيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة ".

