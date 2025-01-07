نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025: انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

يسود طقس معتدل خلال النهار على معظم الأنحاء، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتسم ساعات الليل والصباح الباكر بانخفاض شديد في درجات الحرارة، يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق.

الطقس نهارًا وليلًا

نهارًا:

معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:

شديد البرودة في معظم المناطق.

صقيع متوقع في شمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على المزروعات.

الشبورة المائية وتأثيرها على الطرق

تظهر شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح، خصوصًا على:

الطرق الزراعية.

الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية.

الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

نصيحة للسائقين: توخي الحذر بسبب تأثير الشبورة على الرؤية الأفقية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة.

ارتفاع الموج: من 1 إلى 1.5 متر.

الرياح: سطحية شمالية شرقية.

البحر الأحمر:

حالة البحر: معتدلة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم