انت الأن تتابع خبر لرموش طويلة وكثيفة طريقة عمل ماسكرا طبيعية في البيت لتطويل وتكثيف وتغذية الرموش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الماسكرا من أحد أنواع مستحضرات التجميل التي يكون لها دور كبير جدا في تطويل وتكثيف الرموش حيث تجعل لها شكل واضح وجذاب فهي تؤثر تأثير كبير على شكل الوجه، فقد توجد أنواع عديدة من مستحضرات التجميل ومنها الروج أو كريم الأساس أو الماسكرا وغير ذلك الكثير فلا نجد أي فتاة يمكنها أن تستغنى عن إستخدام هذه المستحضرات وذلك لأن كلا منهم يرغبون في ظهور جمالهم فيكون لهم شكل وملفت لأنظار الآخرين، وبسبب هذا تهتم دائما بالبشرة وتريد أن تحل أي مشكلة قد تتعلق بها ومن أهم المشاكل التي توجد بالوجه هي الرموش الخفيفة والقصيرة فهي لا تكون محببة فقد تنزعج كل الفتيات من شكل هذه الرموش فيرغبون في الحصول على الشئ الذي يساعد على تطويل الرموش بشكل سريع، فالذي يساعد على ذلك هو إستخدام الماسكرا ولكنها تعد من الأشياء الضارة التي قد تدهور الرموش وتعمل علي تساقط الشعر فتكون خفيفة جدا ولها شكل غير مرغوب فيه، ولهذا السبب ينصح بعدم إستخدامها حتى نحافظ على الرموش ولكي نحصل على رموش كثيفة وطويلة لابد من إستعمال الخلطات الطبيعية أو من الممكن أن نقوم بعمل ماسكرا طبيعية، فهي تعمل على تطويل الرموش وتجعلها جذابة وغير ذلك فهي لا تضرها إطلاقا ولكن فهي تساعد على تكثيف شعر الرموش بطريقة سريعة وصحية وكل هذا يتم بإستعمال مكونات طبيعية مفيدة وممكن أن تتواجد في أي منزل وبجانب هذا لا تكون مكلفة. اليك الطريقة

للحصول على شعر رموش طويلة

عليكي بإستخدام الماسكرا السحرية التي تعمل على إطالة شعر الرموش حيث يمكننا تحضير تلك الماسكرا في المنزل بإستخدام المكونات الطبيعية التي تعطي النتيجة المذهلة وعلينا بتجنب إستخدام الماسكرا التجميلية التي تعمل على تساقط شعر الرموش وعلينا بإستخدام تلك الماسكرا الطبيعية ذات النتائج المذهلة وسريعة المفعول.

طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل

مكونات ماسكرا طبيعي في المنزل:

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل: