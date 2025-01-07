نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور H5N1 في الولايات المتحدة: التفاصيل والتحذيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الولايات المتحدة أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور H5N1، وهي علامة فارقة في سجل الإصابات التي بلغت 66 حالة مؤكدة حتى الآن في البلاد.

تفاصيل الحالة : المريض كان يبلغ أكثر من 65 عامًا ، ويعاني من حالات طبية كامنة. وقع الحادث في ولاية لويزيانا ، حيث تعرض المريض لقطيع من الطيور في فناء منزله. توفي المريض بعد إصابته بسلالة D1.1 من فيروس H5N1، وهي سلالة تُصيب الطيور البرية والدواجن.

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التغيرات الجينية للفيروس

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الفيروس أظهر تغيرات جينية تُعزز قدرته على إصابة مجاري الهواء العلوية لدى البشر، ما قد يزيد من سهولة انتقاله بين الأشخاص.

ما هي إنفلونزا الطيور H5N1؟

إنفلونزا الطيور هي عدوى فيروسية تُصيب الطيور البرية والدواجن، ويمكنها الانتقال إلى البشر عند الاتصال المباشر بالطيور المصابة أو أسطح ملوثة.

السلالة الرئيسية التي تستدعي الانتباه هي H5N1 .

. الحالات البشرية المؤكدة في الولايات المتحدة : أول إصابة بشرية: أبريل 2024. إجمالي الإصابات المؤكدة حتى ديسمبر 2024: 66 حالة في 10 ولايات.

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أعراض إنفلونزا الطيور H5N1

أعراض خفيفة: التهاب أو تهيج العين، الحمى، السعال.

أعراض شديدة: صعوبة التنفس، الالتهاب الرئوي، أو فشل الأعضاء.

الوقاية من إنفلونزا الطيور H5N1

إجراءات عامة للوقاية

التطعيم: احصل على لقاح الإنفلونزا الموسمي لتقليل خطر الإصابة. تجنب الحليب الخام: يُفضل تناول الحليب ومنتجاته المبسترة لتجنب الجراثيم المسببة للأمراض. تجنب الاتصال بالطيور البرية: الحد من التفاعل مع الطيور البرية أو النافقة لمنع التعرض للفيروس.

نصائح للمزارعين وأصحاب الدواجن

تطهير الأدوات والمعدات : قم بتنظيف الأحذية والملابس والمركبات التي تتعامل مع الطيور.

: عزل الطيور العائدة : احجز الطيور العائدة من العروض لمدة 30 يومًا قبل إعادتها للقطيع.

: تقليل الزيارات الخارجية : تقييد دخول الزوار إلى المزارع للضرورة فقط.

: إبعاد الطيور البرية والآفات : تأمين صناديق العلف لمنع التلوث من الحياة البرية.

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الخطورة العامة ومستوى القلق

على الرغم من تسجيل حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور، إلا أن الخطر العام على الجمهور لا يزال منخفضًا، وفقًا للخبراء، ومع ذلك، يُنصح الأشخاص الذين يتعاملون مع الطيور والدواجن باتخاذ الاحتياطات اللازمة.