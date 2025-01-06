الإسعافات الأولية لنزلات البرد.. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 صباحاً - مقدمة حول نزلات البرد

نزلات البرد هي واحدة من الإصابات الأكثر شيوعًا والتي يتعرض لها الناس بشكل متكرر، خاصة في فصل الشتاء ومع تغيرات الطقس. وعلى الرغم من أنها ليست خطيرة في العادة، إلا أنها قد تسبب الكثير من الإزعاج والتعب للأفراد. في هذا المقال، سنتناول الإسعافات الأولية التي يمكن اتباعها للتخفيف من أعراض نزلات البرد والحد من انتشار العدوى.

أعراض نزلات البرد

تتراوح أعراض نزلات البرد بين الخفيفة والشديدة، وتشمل عادة:

احتقان الأنف وسيلانه.

العطس المتكرر.

التهاب الحلق.

السعال.

الصداع الخفيف.

التعب والإعياء.

إرشادات الإسعافات الأولية لنزلات البرد

الخطوات التالية تعد أساسية للتعامل مع نزلات البرد فور ظهور الأعراض:

الحصول على الراحة الكافية

تعتمد قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات على حصوله على قدر كافٍ من الراحة. يجب على المصاب الابتعاد عن الأنشطة المجهدة والنوم بشكل كافٍ.

شرب السوائل بكثرة

من المهم البقاء رطبًا أثناء نزلات البرد. يُفضَّل شرب الماء، الشاي، الشوربات والمرق، وتجنب الكافيين والكحول لأنهما يمكن أن يسببا الجفاف.

استخدام محاليل البخار

استنشاق البخار يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف. يمكنك استخدام جهاز التبخير أو الجلوس في حمام بخار حار لبضع دقائق.

الغرغرة بالماء المالح

يساعد الغرغرة بمحلول ملحي دافئ في تهدئة التهاب الحلق. إنه حل بسيط ولكنه فعّال في تخفيف الألم والتهيج.

تناول أدوية تخفيف الأعراض

يمكن استخدام أدوية بدون وصفة طبية مثل مضادات الاحتقان أو مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول لتخفيف الأعراض، ولكن يجب مراعاة التعليمات والجرعات المناسبة.

الوقاية من نزلات البرد

لتجنب الإصابة بنزلات البرد، يُفضَّل اتباع النصائح الوقائية التالية:

غسل اليدين بانتظام وبطريقة صحيحة.

تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالمرض.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات.

الحصول على قسط كافٍ من النوم لتقوية الجهاز المناعي.

الخاتمة

على الرغم من أن نزلات البرد شائعة ويمكن التعافي منها باتباع خطوات بسيطة، إلا أن التوعية بالإجراءات الوقائية والإسعافات الأولية لها يمكن أن تقلل من المعاناة وتسرع من عملية الشفاء. في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، ينبغي استشارة الطبيب للحصول على رعاية طبية متخصصة.