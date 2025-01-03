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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. مواجهة نارية مرتقبة.. تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال، حيث يلتقي الفريقان في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى الأهلي المصري لتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يطمح شباب بلوزداد الجزائري لتحقيق الفوز على أرضه وأمام جماهيره.

مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال

مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. موعد المباراة

تنطلق مباراة مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال اليوم الجمعة، الموافق 3 يناير 2025، في الأوقات التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءً بتوقيت السعودية

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

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مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. القنوات الناقلة

يمكنكم مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت 2 HD (المشفرة)

التردد: 11054

11054 الاستقطاب: أفقي

أفقي الترميز: 27500

27500 تصحيح الخطأ: 6/5

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National)

التردد: 11680

11680 الاستقطاب: أفقي

أفقي الترميز: 27500

27500 الشفرة: 1100001100000000

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مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر مباراة مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول

أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية

إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

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مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. تشكيل شباب بلوزداد المتوقع

من المتوقع أن يبدأ شباب بلوزداد مباراة مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميدينا

ألكسندر ميدينا خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة

مختار بلخيثر، شعيب كداد، شمس الدين نساخ، محمد بوقرة خط الوسط: زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب

زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب خط الهجوم: كريم عريبي، زكرياء بولحية، إسلام بكير

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مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. ترتيب المجموعة

قبل انطلاق مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال، جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

الأهلي المصري: 7 نقاط أورلاندو بيراتس: 5 نقاط شباب بلوزداد: 3 نقاط ستاد أبيدجان: نقطة واحدة

هل يحافظ الأهلي على الصدارة؟ تابعوا مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.

مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. معلق المباراة

سيكون التعليق على مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال بصوت المعلق الشهير "عصام الشوالي" عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. أرقام وإحصائيات

لعب الأهلي 13 مباراة سابقة في الجزائر.

فاز في مباراتين فقط.

تعادل في 6 مباريات.

خسر في 5 مباريات.

هل يكسر الأهلي العقدة الجزائرية في مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال؟

مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. التوقعات

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي.

شباب بلوزداد سيعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

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مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال.. ختام

عشاق كرة القدم الأفريقية على موعد مع قمة كروية مثيرة في مشاهدة بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت Ahly Yalla Shoot في دوري الأبطال. تابعوا اللقاء لحظة بلحظة واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.