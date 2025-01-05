الرياضة

«بـ الوثائق».. نيرة الأحمر تكشف تفاصيل فوز الزمالك على الأهلي 5-0 عام 1923

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بـ الوثائق».. نيرة الأحمر تكشف تفاصيل فوز الزمالك على 5-0 عام 1923 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكدت الإعلامية نيرة الأحمر، مُقدمة برنامج "زملكاوي"، أن النادي يحتفل غدا بالذكرى 114 لتأسيس أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقالت خلال حديثها في برنامجها "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بمناسبة ذكرى تأسيس النادي وجدنا وثيقة من جريدة الإيجيبشن جازيت" بتوثق فوز الزمالك على الأهلي 5/ صفر سنة 1923 في مباراة ودية بين الفريقين".

 

وأضافت: "تشكيل الزمالك في المباراة التي فاز بها على الأهلي بخماسية نظيفة كان يضم مرعي – وهبي وفؤاد الجميل – عبده سالم وجبر والحسني – جميل عثمان وصادق فهمي وحسين حجازي وعلي رياض وموسى سري".

وأوضحت: "سجل أهداف المباراة صادق فهمي 3 أهداف وحسين حجازي وعلي رياض هدفين".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا