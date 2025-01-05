نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بـ الوثائق».. نيرة الأحمر تكشف تفاصيل فوز الزمالك على الأهلي 5-0 عام 1923 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكدت الإعلامية نيرة الأحمر، مُقدمة برنامج "زملكاوي"، أن النادي يحتفل غدا بالذكرى 114 لتأسيس أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقالت خلال حديثها في برنامجها "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بمناسبة ذكرى تأسيس النادي وجدنا وثيقة من جريدة الإيجيبشن جازيت" بتوثق فوز الزمالك على الأهلي 5/ صفر سنة 1923 في مباراة ودية بين الفريقين".

وأضافت: "تشكيل الزمالك في المباراة التي فاز بها على الأهلي بخماسية نظيفة كان يضم مرعي – وهبي وفؤاد الجميل – عبده سالم وجبر والحسني – جميل عثمان وصادق فهمي وحسين حجازي وعلي رياض وموسى سري".

وأوضحت: "سجل أهداف المباراة صادق فهمي 3 أهداف وحسين حجازي وعلي رياض هدفين".