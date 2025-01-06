الرياضة

وائل القباني: جروس كان يريد التعادل أمام المصري والأداء كان متوسط

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق عن تعادل فريق الزمالك أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال القباني خلال برنامج ستاد المحور:"
الأداء في مباراة الزمالك والمصري كان متوسط، والسويسري كريستيان جروس كان هدفه التعادل في مواجهة اليوم.

وأضاف: هناك علامات استفهام على أداء حسام أشرف مع الزمالك بعد حصوله على فرصة للمشاركة في المباريات الأخسرة بشكل أساسيا.  

وأضاف: المغربي محمود بنتايج يستحق المشاركة في المياريات بشكل أساسي على حساب أحمد فتوح، وزيزو كان خارج الخدمة أمام المصري بسبب تأثره بشكل كبير بملف تجديد عقده.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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