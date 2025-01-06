نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: جروس كان يريد التعادل أمام المصري والأداء كان متوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق عن تعادل فريق الزمالك أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال القباني خلال برنامج ستاد المحور:"

الأداء في مباراة الزمالك والمصري كان متوسط، والسويسري كريستيان جروس كان هدفه التعادل في مواجهة اليوم.

وأضاف: هناك علامات استفهام على أداء حسام أشرف مع الزمالك بعد حصوله على فرصة للمشاركة في المباريات الأخسرة بشكل أساسيا.

وأضاف: المغربي محمود بنتايج يستحق المشاركة في المياريات بشكل أساسي على حساب أحمد فتوح، وزيزو كان خارج الخدمة أمام المصري بسبب تأثره بشكل كبير بملف تجديد عقده.