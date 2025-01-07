جورج وسوف يحيي الذكرى الثانية لرحيل نجله وديع مازال المطرب اللبناني جورج وسوف يعيش حالة من الحزن والأسى وذلك بعد رحيل نجله وديع والذي فارق الحياة مع بداية إقرأ المزيد

مازال المطرب اللبناني جورج وسوف يعيش حالة من الحزن والأسى، وذلك بعد رحيل نجله وديع، والذي فارق الحياة مع بداية عام 2023، نتيجة إصابته بأزمة صحية ومضاعفات خطيرة جراء إجرائه عملية تكميم بالمعدة أدت في النهاية إلى وفاته.

وقد أحيا جورج وسوف الذكرى الثانية لرحيل نجله وديع، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث نشر مقطع فيديو وهو يغني له، وعلق عليه قائلاً: "آخ يا وديع..أصعب ذكرى لا تُنسى 6-1-2023".

يُذكر أن جورج وسوف قد عمل له أغنية خصيصاً وهي "نص عمري"، والتي طرحها لينعي فقيده في اليوم الأربعين من رحيله.