محمد إمام يشوق الجمهور لـ"شمس الزناتي" بعد 33 عاما من عرض فيلم شمس الزناتي الذي قام ببطولته عادل إمام يعود محمد إمام لتقديم نسخة جديدة من العمل مع إقرأ المزيد

بعد 33 عاما من عرض فيلم "شمس الزناتي" الذي قام ببطولته عادل إمام، يعود محمد إمام لتقديم نسخة جديدة من العمل مع المخرج عمرو سلامة.

وشوق محمد إمام الجمهور للعمل الجديد، بعدما نشر صورة من كواليسه، يظهر فيها بشكل مقارب للغاية من المظهر الذي ظهر به عادل إمام في الفيلم الأصلي.

ولم يظهر محمد عادل إمام في الصورة بوجهه، واكتفى بالظهور وهو ينظر إلى شاشة أمامه، تقوم بعرض فيلم "شمس الزناتي"، في مشهد لوالده عادل إمام، كي يظهر التقارب الشديد بين المظهرين.

حيث ارتدى محمد عادل إمام نفس القبعة التي ارتداها والده في الفيلم، كما ارتدى نفس الملابس الخاصة بالشخصية، وهو ما جعل الجمهور متشوقا للشكل الذي يظهر به الفيلم الجديد.

وفي تعليقه على الصورة، اختار محمد عادل إمام جملة مشهورة ذكرها والده في الفيلم الأصلي خلال حواره مع زميله محمود حميدة الذي شاركه بطولة العمل.

وكتب محمد عادل إمام قائلا "بتعرف تعد لحد كام؟"، ليضع بعدها اسم الفيلم "شمس الزناتي.. البداية"، معلنا عن كون الفيلم سيطرح للجمهور قريبا.

الفيلم الأصلي عرض عام 1991 وحقق نجاحا كبيرا وقتها، ومن المقرر أن يتناول الفيلم الجديد المرحلة الزمنية التي سبقت ظهور أبطال الفيلم الأصلي، وما هي الأسباب التي أدت لمعرفتهم ببعضهم البعض.