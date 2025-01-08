وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 07:31 مساءً -

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الأربعاء ٨ يناير مع السيد/ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني.

نقل الوزير عبد العاطي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، وذلك على ضوء المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به في الفترة الراهنة. وعلى ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، أكد السيد وزير الخارجية على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة ودون إملاءات خارجية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتخاب رئيس لبناني متوافق عليه يستطيع قيادة لبنان لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والإقليمية، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان.

ومن جانبه، أعرب السيد نبيه بري عن تقديره العميق لفخامة السيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، مثمنًا وقوف مصر بجوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. كما طلب نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس وللحكومة والشعب المصري على دعم لبنان وشعبه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.