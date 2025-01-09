أسباب كثرة النوبات القلبية في الشتاء!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 09:56 صباحاً - التغييرات الفسيولوجية في الجسم خلال الشتاء

في فصل الشتاء، يواجه جسم الإنسان عدة تغييرات فسيولوجية نتيجة انخفاض درجات الحرارة والظروف البيئية القاسية. تتسبب البرودة في تضيق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، وبالتالي زيادة الجهد على القلب لضخ الدم بشكل كافٍ إلى أجزاء الجسم المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة لزوجة الدم، وهو ما يزيد من خطر تكون الجلطات التي قد تسبب النوبات القلبية.

زيادة النشاط البدني المفاجئ

في بعض الأحيان، يقوم الناس بممارسة أنشطة بدنية مكثفة في الشتاء، مثل إزالة الثلوج أو الأنشطة الرياضية الشتوية، دون التأكد من استعداد أجسامهم لمثل هذا الجهد. قد يتسبب النشاط البدني المفاجئ وغير المناسب في زيادة الضغط على القلب، وهو عامل آخر يمكن أن يزيد من خطر النوبات القلبية.

نقص التعرض لأشعة الشمس وفيتامين دال

بسبب قصر فترة النهار في الشتاء وانخفاض التعرض لأشعة الشمس، يعاني الكثير من الناس من نقص فيتامين دال، وهو عنصر مهم لصحة القلب والأوعية الدموية. قد يؤدي هذا النقص إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تدهور الحالة النفسية والاكتئاب الموسمي

معروف أن الكثير من الناس يعانون من الاكتئاب الموسمي في فصل الشتاء نتيجة قلة التعرض للضوء الخارجي وبرودة الطقس. يمكن أن يؤثر الاكتئاب على النظام القلبي الوعائي من خلال زيادة مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) والذي يمكن أن يزيد من خطر النوبات القلبية.

نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء

ارتداء ملابس دافئة لتجنب البرد الشديد والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

القيام بالتمارين الرياضية المنتظمة والمناسبة للحفاظ على اللياقة البدنية، وتجنب القيام بأنشطة مفاجئة وشاقة.

التأكد من الحصول على كميات كافية من فيتامين دال، سواءً عبر الغذاء أو المكمّلات الغذائية.

محاولة تعريض الجسم لأشعة الشمس خلال ساعات النهار الكافية.

الحفاظ على حالة نفسية جيدة والبحث عن المساعدة إذا لزم الأمر للتعامل مع الاكتئاب.

يُعتبر فصل الشتاء تحدياً لصحة القلب، ولكن من خلال فهم الأسباب الوقائية والتحضيرات الجيدة يمكن التقليل من مخاطر النوبات القلبية والتمتع بصحة جيدة خلال هذا الفصل.