السفير محمد العرابى: القمة الثلاثية نموذج جيد لمفاهيم خاصة بالسلام والتنمية والتعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 09:33 صباحاً - تحدث السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية عقد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، قائلا: "القمة نموذج متقدم للتعاون ما بين الدول وخاصة على ضفتى البحر المتوسط".

وأضاف محمد العرابى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الظروف الحالية فى الإقليم والعالم تقتضى أن يكون هناك رؤية واحدة للدول الثلاثة فى إطار من المتغيرات السريعة والحادة فى الإقليم والعالم.

ولفت محمد العرابى إلى أن الدول الثلاث يمثلون نموذج جيد لمفاهيم خاصة بالسلام والتنمية والتعاون فى مجالات الطاقة وآخرها شرق المتوسط وهى وضع استراتيجية هامة لضفتى البحر المتوسط، وهو نموذج قد يكون قابلا للتطبيق، وكانت اليونان وقبرص أحد النوافذ الرئيسية لمصر فى التعامل مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية.

واوضح محمد العرابى أن مصر وصلت لفكرة الارتقاء بالعلاقة المصرية مع الاتحاد الأوروبى إلى درجة النموذج الاستراتيجى الذى يؤدى للتعاون فى مختلف المجالات، ولذا فإن القمة جاءت فى توقيت هام.