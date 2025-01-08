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احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعقد قران ابنها الأكبر "عمر" من زوجها الراحل خالد خطاب، على فتاة من خارج الوسط الفني.
ونشرت حنان ترك مقاطع فيديو من الحفل، عبر حسابها بتطبيق Instagram؛ معلقة: "أول فرحتي اللهم بارك".
يذكر أن حنان ترك لديها 5 أبناء هم عمر وآدم من خالد خطاب، ومحمد من زوجها محمد يحيى، ومريم ومنى من زوجها الحالي محمود مالك.
ولحنان ترك مشوار فني طويل وثري، قبل اعتزالها، امتد لمدة 33 عامًا، بدأته في سن الرابعة من خلال فيلم "ناس تجنن" عام 1980، وأنهته بمكالمة هاتفية لبرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حنان ترك تحتفل بعقد قران ابنها احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعقد قران ابنها الأكبر عمر من زوجها الراحل خالد خطاب على فتاة من خارج الوس إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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