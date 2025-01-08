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حنان ترك تحتفل بعقد قران ابنها احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعقد قران ابنها الأكبر عمر من زوجها الراحل خالد خطاب على فتاة من خارج الوس إقرأ المزيد

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احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعقد قران ابنها الأكبر "عمر" من زوجها الراحل خالد خطاب، على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشرت حنان ترك مقاطع فيديو من الحفل، عبر حسابها بتطبيق Instagram؛ معلقة: "أول فرحتي اللهم بارك".

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يذكر أن حنان ترك لديها 5 أبناء هم عمر وآدم من خالد خطاب، ومحمد من زوجها محمد يحيى، ومريم ومنى من زوجها الحالي محمود مالك.

ولحنان ترك مشوار فني طويل وثري، قبل اعتزالها، امتد لمدة 33 عامًا، بدأته في سن الرابعة من خلال فيلم "ناس تجنن" عام 1980، وأنهته بمكالمة هاتفية لبرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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