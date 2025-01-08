داليا مصطفى ترد لأول مرة على جدل انفصالها عن شريف سلامة خلال الفترة الماضية تم تداول أنباء تفيد انفصال الفنانة داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة وعلى الرغم من ت إقرأ المزيد

خلال الفترة الماضية تم تداول أنباء تفيد انفصال الفنانة داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة، وعلى الرغم من تداول هذه الشائعات بشكلٍ كبير وتصدر الثنائي الترند، إلا أنهما لم يعلقا على الأمر.

مؤخراً أجرت داليا مصطفى جلسة أسئلة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وتلقت سؤال حول حقيقة انفصالها من زوجها شريف سلامة، وردت داليا وأوضحت حقيقة الأمر قائلة: "مبدئيا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف"، وتابعت قائلة: "في ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبدا".

الجدير بالذكر أن شائعة انفصال الثنائي تم تداولها بشكلٍ مكثف خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد ظهور شريف سلامة في عدد من الفاعليات الفنية والمناسبات بدون زوجته. وكشفت داليا أيضاً لجمهورها أنها ستشارك في واحد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل، لكنها لم تكشف عن اسم العمل أو أي تفاصيل تخص التحضير للعمل.