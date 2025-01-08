لامين يامال: سنفوز بالليجا .. ونيمار مثلي الأعلى

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 07:54 مساءً - أكد لامين يامال، نجم برشلونة، أنه يخطط للبقاء لفترة طويلة رفقة النادي الكتالوني، مشيراً إلى أنه يعتبر نيمار جونيور، مثله الأعلى.

وقال يامال، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لا أعرف متى سيتم توقيع العقد الجديد، لكنه سيكون قريباً. برشلونة نادي حياتي، وأتمنى أن أجدد عقدي وأبقى لأطول فترة ممكنة. أريد اللعب في الدوري الإسباني ومع البارسا. نعم، سأجدد عقدي”.

وأضاف: “صحيح أن فليك مدرب مختلف وله أسلوب لعب مميز. حاولنا التكيف مع ما طلبه منا وأعتقد أننا نقوم بعمل جيد. في عام 2025، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالألقاب ونرغب في أن نبدأ ذلك بكأس السوبر. سنفعل كل شيء لجعل هذا العام أفضل عام في حياتنا”.

وتابع: “في النهاية، سنفوز بالدوري من خلال التغلب على الفرق التي خسرنا أمامها سابقاً. أعتقد أن الأمر يتعلق بالتركيز. لقد أثبتنا في اللحظات المهمة أننا الأفضل وسنواصل ذلك. ليس لدي أي شك في أننا سنفوز بالليجا”.

وواصل: “كنت في الخامسة من عمري عندما شاهدت نيمار في سانتوس، وعندما كنت في السابعة رأيته شخصياً في كامب نو. كان أمراً مذهلاً أن أراه. نعم، صحيح أن ميسي كان موجوداً وكان رائعاً، لكن نيمار كان شيئاً مختلفاً.. لقد كان دائماً مثلي الأعلى. إنه نجم وأسطورة في كرة القدم”.

وقال: “ليس من السهل الدراسة والتنافس، ولكن المعلمين يتفهمون الوضع. إذا لاحظوا أننا نشارك في ربع النهائي أو ثمن النهائي في البطولات، لا يعطونني الكثير من المهام”.

وختم لامين: “أما في أيام الراحة، عندما يعرفون أنني لا أفعل شيئاً، يطلبون مني القيام بالمزيد من العمل. الفوز بكأس أوروبا واجتياز الثانوية كان إنجازاً رائعاً، وأنا الآن مرتاح. أركز تماماً على كرة القدم وسأستمر على هذا النهج”.