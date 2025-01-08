أحمد مالك يكشف كواليس فيلم 6 أيام: نقلة جديدة في الجيل السينمائي المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث أحمد مالك عن كواليس فيلمه الجديد 6 أيام، وأعماله المقبلة، وذلك خلال مكالمة زووم، مع الإعلامية سارة دندراوي، لبرنامج تفاعلكم، على قناة العربية.

أحمد مالك يكشف كواليس فيلم 6 أيام

وقال احمد مالك: كنت أرغب في تقديم فيلم رومانسي كلاسيكي وذلك ما عرضته على المخرج كريم شعبان من خلال فيلم 6 أيام، قبل أن يقدم لنا المؤلف وائل حمدي قصة مشوقة.

أحمد مالك يتحدث عن قصة فيلم 6 أيام

وواصل مالك: نحن الآن على مشارف نقلة جديدة في الجيل السينمائي المصري، حيث نجد أكثر من نجم شاب له حاليًا فيلم بالسينما، قصة فيلم 6 أيام إنسانية مناسبة للواقع، ونتمنى أن يصدق الجمهور قصة العمل، وأن يتأثروا به ويتفاعلوا مع شخصياته، الفيلم يدور في أزمنة مختلفة ويناسب كل الأعمار.

أحمد مالك يكشف أحدث أعماله

واضاف أحمد مالك: استعد لمسلسل جديد في رمضان 2025، شاركت في فكرة العمل، ولكن المؤلف مهاب طارق هو المسؤول عن القصة، ومن إخراج شادي عبدالسلام، ويشاركني بطولة المسلسل طه دسوقي، ومعنا الأستاذ الكبير محمود حميدة ومتحمسين جدًا للتعاون معه.

موعد عرض فيلم 6 أيام

ومن المقرر ان يعرض فيلم 6 أيام، يوم 15 يناير الجاري في مصر و16 يناير في الدول العربية، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية.

قصة فيلم 6 أيام

ويتناول فيلم 6 أيام قصة يوسف وعالية، حيث افترقا في سنوات المراهقة نتيجة ظروف قهرية، قبل أن يجمعهما القدر مجددًا بعد سنوات من الفراق، وقد سلك كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته.

ابطال فيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم مالك عماد وفؤاد محسن، والعمل من تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

آخر أعمال أحمد مالك

وكان آخر أعمال الفنان أحمد مالك، هو مسلسل مطعم الحبايب، من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والعمل مكون من 12 حلقة، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ومن إخراج عصام عبد الحميد ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.