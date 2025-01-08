سحر ماسك النشا لتفتيح وتبييض للوجه والجسم والمناطق الداكنة وعلاج التجاعيد من أول مرة

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رياض - احمد صلاح - الوجه أو الجسم كلاهما من الأشياء المهمة لكل سيدة حيث أنهم من أكثر المناطق التي تشغل بالها والتي تسعي كل السعي وراء تبييضهم، فقد تبحث دائما عن كل ما هو مفيد ونافع في التفتيح أو التبييض فتجد حلين هما إستعمال كريمات أو إستعمال خلطات طبيعية، لكن تجد أن إستعمال الكريمات من أكثر الأشياء الضارة علي البشرة وغير ذلك أنه يباع باغلي الأسعار، ولكن علي عكس هذا استخدام الخلطات الطبيعية مثل استخدام النشا وماء الورد، فكلا منهم له فوائده العديدة حيث أن النشا يساعد علي شد البشرة وبالتالي يؤدي إلي تفتيحها، كذلك ماء الورد فإنها تعمل علي نقاء البشرة وتجعلها صافية وتساعد بشكل كبير في تفتيح الجسم .

خلطة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه والجسم

توجد خلطات عديدة تستخدم لتبييض وتفتيح الوجه والجسم معا فقد تكون هذه الخلطات طبيعية، حيث أن توجد بعض الخلطات التي لا يمكن استخدامها للوجه والجسم فتوجد مثلا خلطة تساعد علي تفتيح الجسم ولكنها لا تصلح باستخدامها علي الوجه لتفتيحه، لكن خلطة النشا وماء الورد تعتبر خلطة سحرية وقوية وفعالة في تفتيح الوجه والجسم وكل المناطق الداكنة، حيث أن التفتيح والتبييض بشكل عام من الأساسيات الضرورية في حياة كل فتاة.

المكونات :

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير