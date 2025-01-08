داليا مصطفى تخرج عن صمتها وترد علي شائعات طلاقها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة داليا مصطفى التريند خلال الفتره الماضية بسبب شائعات طلاقها من زوجها الفنان شريف سلامة، لتخرج داليا عن صمتها وترد من خلال خاصية ask عبر ستوري إنستجرام.

داليا مصطفى تنفي انفصالها عن شريف سلامة

وسأل أحد المتابعين داليا، وكتب: هو انتي اللي طلبتي الطلاق من شريف الأول؟، لترد داليا: مبدئيا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، ومفيش ست مصرية أصيلة زيي تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبدا.

شائعة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى

سبق، خرجت شائعات انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة، دون رد أحد منهما عليها، تم تداول الشائعات بشكل واسع شائعة بعد ملاحظة عدم ظهورهما معًا في عدد من المناسبات خلال الفترة الماضية ومنها تكريم شريف سلامة عن مسلسل كامل العدد +1، بالإضافة إلى ما قيل حول تواجده لدقائق معدودة فقط في عزاء الراحلة ناهد رشدي عمة داليا مصطفى.

قصة زواج وحب شريف سلامة وداليا مصطفى

وتزوج الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة في عام 2004، حيث جمعت بينهما قصة حب خلال دراستهما الجامعية بالمعهد والتي بدأت بزمالة منذ السنة الأولى بالمعهد ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية انتهت بخطوبتهما في السنة الرابعة وزواجهما بعد التخرج.

أحدث أعمال داليا مصطفى

ومن ناحية أخرى، تشارك داليا مصطفى فى مسلسل روج أسود، والمقرر تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل يتناول أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وتحاول داليا مصطفى ورانيا يوسف ومي سليم، ضمن الأحداث الانتقام من الرجال، وذلك بعد تعرضهن للعديد من الأزمات، المسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، منة بدر تيسير، فرح الزاهد، وعابد عناني، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

آخر أعمال داليا مصطفى

وكان آخر أعمال داليا مصطفى كان مسلسل علاقة مشروعة مع ياسر جلال، والذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ناقش عدد من المواضيع منها الخيانة الزوجية، المسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، بسنت شوقي، ميمي جمال، مراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.