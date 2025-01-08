التخلص من الشعر الأبيض والشيب نهائيا باستخدام نبات السدر

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رياض - احمد صلاح - الكثير من السيدات يبذلون كل غالي في سبيل الحفاظ على جمال الشعر، فهو تاج فوق رؤوسهن، ويعد شيب الشعر من المشكلات التي تواجه المرأة، ويرجع ذلك لكثير من الأسباب والعوامل منها التقدم في العمر، وكذلك بعض الأسباب الوراثية وأسباب أخرى مثل زيادة الضغط والتوتر والتعرض لهم الوقت طويل، والعادات الصحية الخاطئة مثل السهر وكثرة تناول الشاي والقهوة والتدخين وتعريض الشعر الصبغات والكيماويات لأوقات طويلة، ويعتبر نبات السدر من أكثر النبات المشهورة بعلاجها لمشاكل الشعر ،ومن أهم تلك المشاكل مشكلة الشيب المبكر، حيث أنه يحتوي على مجموعة من الأملاح والمعادن المفيدة التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وتحد من ظهور الشعر الأبيض.

فوائد نبات السدر لعلاج شيب الشعر

● تظهر فوائد نبات السدر في منع ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر في الرأس، كما أنه يمنح الشعر لون داكن ويعمل على تحفيز نمو الشعر ويقوي بصيلاته وينظف فروة الرأس، إلى جانب دوره في إزالة العوائق التي تسبب منع نمو الشعر بصورة صحيحة.

● من فوائد السدر أيضا أنه يسهم في القضاء على الفطريات والقشرة التي تغزو فروة الرأس، كما يعمل على ترطيب الفروة طبيعيا ويحارب جفاف الشعر.

علاج شيب الشعر باستخدام عشبة السدر

ينصح بتطبيق هذه الوصفة للحالات التي تعاني من ظهور الشعر الأبيض بصورة واضحة، فهي تحد من إنتشار الشيب وتمنح الشعر لون مميز داكن ويمكن تطبيق هذه الوصفة باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

● نصف كوب من زيت الخروع.

● نصف كوب من زيت حبة البركة.

● ثلاث صناعة كبيرة من زيت الجرجير

● ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

● نصف كوب من مسحوق السدر.

● ربع كوب من الخل الأبيض.

● فصين كبيرين من الثوم.

طريقة التحضير والاستخدام: