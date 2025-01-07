نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد محمد أنور.. نجاحات حققها في عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محمد أنور حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1989، حيث يعد من أبرز نجوم مسرح مصر الذين ظهروا مع الفنان أشرف عبد الباقي

حقق أنور نجاحات متتالية السنوات الماضية لكن عام 2024 كان عام حظ بالنسبة له نظرا لخوضه تجربة البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون.

حقق أنور نجاحا كبيرا في عالم المنصات الالكترونية كبطولة مطلقة بمسلسل قصير بعنوان "ديبو" حيث دارت أحداثه حول شخصية شاب يعيش في حي شعبي، يتعرض لظروف صعبة تجبره على اتخاذ قرارات مصيرية تغير حياته بشكل كبير، وتعكس القصة صراع البقاء والتحديات التي يواجهها "ديبو" في مجتمع مليء بالتناقضات، حيث يتنقل بين الخير والشر في محاولة لتحقيق طموحاته وحماية أحبائه.

ديبو



مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة شارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، كما أن العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب

جوازة توكسيك

وفي السينما، فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.