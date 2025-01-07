نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايز السعيد ينافس بـ فريقه على لقب "إكس فاكتور" الموسم الثاني على تلفزيون دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع وصول برنامج المواهب "إكس فاكتور" الموسم الثاني على تلفزيون دبي إلى الحلقة النهائية، التي سيُعلن فيها الفائز من بين المشتركين الثلاثة المتأهلين للمنافسة على اللقب، ينافس الفنان الإماراتي فايز السعيد "سفير الألحان" باثنين من فريقه على اللقب، وهما السعودي مجيد خالد، والأردني هاشم الرقاد، اللذان وصلا إلى المرحلة النهائية بأدائها المميز والمختلف، وحصولهما على أعلى نسبة تصويت إلى جانب المنافس الثالث، المشترك السوري عبد الرحيم الحلبي.

فايز السعيد

كلمة فايز السعيد:

وأكد فايز السعيد أحد أعضاء لجنة التحكيم إلى جانب الفنان راغب علامة والفنانة رحمة رياض، أنه سعيد بوصول اثنين من أعضاء فريقه إلى الحلقة الحاسمة على لقب الموسم الثاني من برنامج "إكس فاكتور" على تلفزيون دبي.

فايز السعيد

قائلًا: "المنافسة على اللقب كانت شرسة وقوية بين المشتركين على مدار حلقات البرنامج، والجميع لديه فرصة للحصول على لقب هذا الموسم، وأنا سعيد بوصول السعودي مجيد خالد والأردني هاشم الرقاد من فريقي للمنافسة في الحلقة النهائية يوم الأحد القادم على تلفزيون دبي".

فايز السعيد

وأضاف فايز السعيد أن المنافسة بين المشتركين كانت تزداد صعوبة وتشويقًا مع كل حلقة جديدة، وقال: "أنا متشوق وفي انتظار الحسم في الحلقة النهائية، وتبقى فرصة التتويج حاضرة لكل من لديه القدرة على تقديم أفضل ما لديه في تلك اللحظات الحاسمة، أتمنى للمشتركين الثلاثة مجيد خالد، هاشم الرقاد، وعبدالرحيم الحلبي، التوفيق في الحلقة الحاسمة للقب".

ومن جانب آخر، يستعد فايز السعيد بعد إنتهاء البرنامج من التحضير لطرح أعماله الغنائية الجديدة بأغنيات ألبومه الجديد الذي إنتهى من تحضيره وتصويره بطريقة الفيديو كليب، إلى جانب تعاونه مع مجموعة من الفنانين الخليجيين والعرب من ناحية الألحان.