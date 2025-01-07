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رياض - احمد صلاح - روتين مثالي بمكونات طبيعية لتبييض وشد جميع أنواع البشرة، هل تريدين المحافظة على جمال بشرتك بدون الاعتماد على مساحيق للتجميل؟، اليوم نقدم لكم أفضل روتين يومي لبشرتك بوصفات طبيعية مائة في المائة، وهو ينقسم إلى غسول للبشرة واسكراب للتقشير بالاضافة إلى ماسك لترطيب وتفتيح البشرة. هذا الروتين خفيف للغاية وغير مرهق للبشرة وفي نفس الوقت متكامل ورائع، بحيث تحصلين على بشرة فاتحة اللون خالية من العيوب بدون آثار جانبية.

روتين مثالي للبشرة بمكونات طبيعية

العنصر الأول من الروتين هو تنظيف البشرة بغسول مناسب، وهنا سوف نعتمد على غسول الخيار للحصول على تنظيف عميق للبشرة بدونمواد كيماوية، يتم بشر حبة واحدة من الخيار ثم يتم تصفيتها جيدا واخذ مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من العصير الناتج ووضعه في وعاء، يتم اضافة عدة نقاط من عصير الليمون الحامض مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل. يتم مسح الوجه يوميا باستخدام قطنة مبللة من هذا الخليط، ويجب أن يستخدم صباحا ومساءا ويُترك دقيقة على البشرة ثم يُغسل الوجه بالماء.

العنصر التالي والهام جداً في روتين العناية بالبشرة هو الاسكراب أو المقشر، وله أهميته قصوى في عملية تجديد خلايا البشرة ومنحها مظهر أكثر شباباً. هنا سوف نستخدم مقشر طبيعي أيضاً يحتوى على مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار + ملعقة من الحليب المجفف + ملعقة كبيرة من السكر الناعم. يتم مزج المكونات جيدا ثم يتم وضعه على الوجه مع عمل مساج بحركات دائرية باستخدام اطراف الاصابع؛ لتنشيط الدورة الدموية في الوجه وتحفيز إنتاج البشرة لمادة الكولاجين وبعد ذلك يُغسل الوجه بالماء الفاتر. يُستخدم هذا الاسكراب مرتين فقط في الاسبوع.

تبييض وشد جميع أنواع البشرة