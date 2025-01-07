نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يطالب بسرعة إنهاء أزمة مدافع زد قبل معسكر مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، معجب بمستوى مصطفى العش مدافع بيراميدز وطلب من جهازه المعاون الاستمرار في متابعة اللاعب لحسم موقفه من معسكر مارس المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "حسام حسن طلب من الجهاز الإداري، إنهاء الأوراق الخاصة بالتجنيد لمصطفى العش".

تابع: "حتى يكون جاهزا للسفر مع المنتخب لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم، في حالة ضم اللاعب بشكل رسمي".