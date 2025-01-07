نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تستعد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 لصفوف النقل، التي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق 11 يناير.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 16 يناير لبعض الصفوف، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشمل الامتحانات طلاب النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والجداول المُعلنة، كما أكدت المدارس على الطلاب أهمية الالتزام بضوابط الامتحانات، ومنها عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، ومتابعة جدول الامتحانات يوميًا لمعرفة ترتيب المواد الدراسية الأساسية ومواعيد كل مادة

وأصدرت المديريات التعليمية تعليمات صارمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، منها ضرورة الحضور بالزي المدرسي الرسمي، منع ارتداء زي مخالف للمظهر العام، مع التشديد على ارتداء الكمامة في حالة الإصابة بنزلات البرد، كما أكدت أهمية حضور الطلاب قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، ومراجعة جدول الامتحانات يوميًا للتأكد من المادة المقررة.

وشددت المديريات أيضًا على استخدام القلم الأزرق الجاف فقط أثناء الإجابة، منع استخدام أي ألوان أخرى أو كوريكتور، لتجنب تحويل أوراق الإجابة إلى لجان خاصة، ودعت لضرورة التزام الطلاب بهذه التعليمات لضمان سير الامتحانات بشكل عادل ومنظم، وتحقيق بيئة تعليمية خالية من أي مشكلات تعيق العملية الامتحانية.