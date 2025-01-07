جينيفر لوبيز وبن أفليك ينهيان إجراءات الطلاق بعد عقود من علاقة حب قوية جمعتهما كللت بالزواج في 2022 تقدمت جينيفر لوبيز بطلب طلاق من بن أفليك في 20 من أغس إقرأ المزيد

بعد عقود من علاقة حب قوية جمعتهما كُللت بالزواج في 2022، تقدمت جينيفر لوبيز بطلب طلاق من بن أفليك في 20 من أغسطس العام الماضي 2024، بعد عامين من الزواج، ويبدو أن قرار لوبيز كان بلا رجعة، حيث تم الطلاق رسمياً بينهما.

وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة People، لم يصمد زواج ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك المعروفين إعلامياً باسم بنيفر، حيث تم الطلاق رسمياً بينهما، وقد جاء الحُكم بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 من أغسطس، من دون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍّ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.

وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 من إبريل، هو تاريخ انفصالهما واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بوصفها سبباً للانفصال.

وذكر مصدر لمجلة مقرب من النجمة لمجلة "PEOPLE" أنها حقاً حزينة، كما قال: "لقد حاولت جاهدة جعل الأمور تسير على ما يُرام، وهي تشعر بالحزن الشديد، وفي الوقت الحالي الأطفال هم الأولوية القصوى، كما كانوا دائماً".