 دنيا سمير غانم تخوض السباق الرمضاني بـ "عايشة الدور"

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كشفت الفنانة دنيا سمير غانم اسم المسلسل الذي تخوض به موسم رمضان 2025.
وقالت دنيا سمير غانم خلال لقائها مع الإعلامي ربيع هنيدي في برنامج "الملز": "المسلسل اسمه عايشة الدور، مع نفس المؤلفين في مسرحية مكسرة الدنيا أحمد الجندي وكريم يوسف، والمسرحية والمسلسل اتكتبوا بالتوازي".
تحدثت دنيا سمير غانم خلال اللقاء عن تحضيرات مسرحية "مكسرة الدنيا"، التي تعرضها حاليا في الرياض، قائلة: "يا رب تكون عجبت الجمهور، أول يومين ما شاء الله الجمهور كان جميل جدا".
وأضافت دنيا سمير غانم: "قعدنا في البروفات شهر أو شهرين تقريبا".
وردا على سؤال عن تعاونها مجددا مع عائلة السبكي في إنتاج المسرحية، قالت دنيا سمير غانم: "هما ناس بتقدر الفن جدا، إحنا عندنا في المسرحية الأغاني تقيلة، وفي استعراضات كتيرة جدا".
وتعرض دنيا سمير غانم مسرحية "مكسرة الدنيا" ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشاركها البطولة محمد ثروت، سامي مغاوري وعدد من الفنانين، والمسرحية من إنتاج محمد أحمد السبكي، إخراج أحمد الجندي، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي.
على جانب آخر، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها "روكي الغلابة".
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