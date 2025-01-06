نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة سموحة ‏في بطولة الدوري التي تقام غدًا الثلاثاء.‏

ضمت القائمة كلًّا من: ‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ‏الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.‏