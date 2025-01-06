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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.6% خلال ديسمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 11:11 مساءً - العربية نت _ أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استنادًا إلى أرقام أولية اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في البلاد واصل اكتساب الزخم مع نهاية العام، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وذلك بعد تسجيل 2.2% في نوفمبر.
وأوضح المكتب أن متوسط ارتفاع أسعار المستهلكين خلال عام 2024 بلغ 2.2%.
ويُظهر هذا المعدل انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي مقارنة بالعامين السابقين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
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