نشكركم على متابعتكم خبر طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل: خطوة بخطوة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون
هل تبحث عن وصفة صحية ولذيذة لشاورما الدجاج؟ لا تبحث أكثر! هذه الوصفة السهلة والسريعة ستمنحك وجبة غنية بالبروتين والألياف، وتناسب جميع أفراد العائلة.
المكونات:
دجاج مقطع شرائح
جزر مبشور
بصل مفروم
فلفل ألوان مقطع
ثوم مفروم
زيت نباتي
ملح، فلفل أسود، بابريكا، كمون، كاري (حسب الرغبة)
عصير ليمون
صلصة صويا (اختياري)
لصلصة الطحينة:
طحينة
عصير ليمون
ثوم مفروم
ملح
ماء
طريقة التحضير:
التتبيلة: في وعاء كبير، اخلطي قطع الدجاج مع الخضروات والتوابل وعصير الليمون وصلصة الصويا. اتركي المزيج يتبل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتختلط النكهات.
الشوي: سخني الشواية أو مقلاة تيفال، ثم ضعي قطع الدجاج المتبلة على الشواية وقلبيها حتى تنضج وتتحمر.
صلصة الطحينة: في وعاء صغير، اخلطي جميع مكونات صلصة الطحينة حتى تحصلي على قوام كريمي.
التقديم: قدمي الشاورما ساخنة مع الخبز العربي أو التورتيلا، واضيفي صلصة الطحينة والخضروات الطازجة مثل الخس والطماطم والخيار.
نصائح إضافية:
الخضروات: يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات التي تفضلينها، مثل الكوسة أو الباذنجان.
التوابل: يمكنك تعديل كمية التوابل حسب ذوقك.
الصلصة: جربي إضافة اللبن الزبادي أو المايونيز إلى صلصة الطحينة لتغيير النكهة.
السعرات الحرارية: لحساب السعرات الحرارية الدقيقة، استخدمي تطبيقًا لحساب السعرات الحرارية.
فوائد هذه الوصفة:
غنية بالبروتين: الدجاج يوفر بروتينًا عالي الجودة لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.
مصدر جيد للألياف: الخضروات توفر الألياف التي تساعد على الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.
قليلة الدهون: مقارنة بالشاورما التقليدية، هذه الوصفة تحتوي على نسبة أقل من الدهون.
سهلة التحضير: يمكن تحضيرها في وقت قصير وهي مثالية للعشاء السريع أو وجبات الغداء.