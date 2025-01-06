طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل: خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن وصفة صحية ولذيذة لشاورما الدجاج؟ لا تبحث أكثر! هذه الوصفة السهلة والسريعة ستمنحك وجبة غنية بالبروتين والألياف، وتناسب جميع أفراد العائلة.

المكونات:

دجاج مقطع شرائح

جزر مبشور

بصل مفروم

فلفل ألوان مقطع

ثوم مفروم

زيت نباتي

ملح، فلفل أسود، بابريكا، كمون، كاري (حسب الرغبة)

عصير ليمون

صلصة صويا (اختياري)

لصلصة الطحينة:

طحينة

عصير ليمون

ثوم مفروم

ملح

ماء

طريقة التحضير:

التتبيلة: في وعاء كبير، اخلطي قطع الدجاج مع الخضروات والتوابل وعصير الليمون وصلصة الصويا. اتركي المزيج يتبل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتختلط النكهات.

الشوي: سخني الشواية أو مقلاة تيفال، ثم ضعي قطع الدجاج المتبلة على الشواية وقلبيها حتى تنضج وتتحمر.

صلصة الطحينة: في وعاء صغير، اخلطي جميع مكونات صلصة الطحينة حتى تحصلي على قوام كريمي.

التقديم: قدمي الشاورما ساخنة مع الخبز العربي أو التورتيلا، واضيفي صلصة الطحينة والخضروات الطازجة مثل الخس والطماطم والخيار.

نصائح إضافية:

الخضروات: يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات التي تفضلينها، مثل الكوسة أو الباذنجان.

التوابل: يمكنك تعديل كمية التوابل حسب ذوقك.

الصلصة: جربي إضافة اللبن الزبادي أو المايونيز إلى صلصة الطحينة لتغيير النكهة.

السعرات الحرارية: لحساب السعرات الحرارية الدقيقة، استخدمي تطبيقًا لحساب السعرات الحرارية.

فوائد هذه الوصفة:

غنية بالبروتين: الدجاج يوفر بروتينًا عالي الجودة لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

مصدر جيد للألياف: الخضروات توفر الألياف التي تساعد على الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

قليلة الدهون: مقارنة بالشاورما التقليدية، هذه الوصفة تحتوي على نسبة أقل من الدهون.

سهلة التحضير: يمكن تحضيرها في وقت قصير وهي مثالية للعشاء السريع أو وجبات الغداء.